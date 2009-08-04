СБУ ліквідувала нарколабораторію

Співробітники Служби безпеки України ліквідували в Херсонській області нарколабораторію.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники ввозили макову солому, переробляли її в лабораторії, яку обладнали в приватному будинку одного із районів області, та реалізували готову продукцію наркозалежним особам через розгалужену мережу збуту.

10 липня у результаті проведення спецоперації затримано організаторів та активних учасників злочинного угруповання.

Із незаконного обігу вилучено майже 40 кг наркосировини, 11 літрів ацетильованого опію, значну кількість пігулок димедролу, лабораторне обладнання, предмети та хімічні речовини, необхідні при виготовленні наркотику, 2 одиниці вогнепальної зброї, кошти, отримані від реалізації наркотиків.

За матеріалами СБУ прокуратурою Херсонської області стосовно усіх затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.