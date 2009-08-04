Патріарх Кирил роз'яснив ситуацію з Рівним

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил роз`яснив ситуацію з відкладеним візитом до міста Рівне, яке він все ж таки відвідав у понеділок.

"Що стосується заминки з моїми відвідинами Рівного, я не впевнений, що тут є якийсь підступ", - сказав патріарх у бесіді із західноукраїнським духівництвом в Зимненському монастирі під Володимиром-Волинським.

За його словами, при підготовці візиту в Україну до нього приїжджав високопоставлений представник адміністрації президента України і від імені глави держави Віктора Ющенка попросив не їхати в Рівне, тому що там "готуються дуже жорсткі провокації". "І у київських властей не було упевненості в тому, що вони зможуть утримати ситуацію під контролем", - сказав предстоятель РПЦ.

"Але проте, з повагою ставлячись до цієї точки зору, я все ж таки просив вставити Рівне до програми мого візиту, що й відбулося", - додав патріарх.

Проте в неділю, за його словами, подзвонила “людина з президентської адміністрації" і сказала, що "відвідини Рівного украй небажані, особливо цього дня". Патріарх тоді знаходився в Севастополі, і обговорювалися варіанти, яким чином приїхати в Корець (де розташований один з найбільших монастирів), якщо не можна прилетіти в Рівне. Були два варіанти: Житомир і Київ. "Але оскільки нас представник авіакомпанії повідомив, що в Житомирі посадити літак не можна, було прийнято рішення летіти до Києва", - пояснив предстоятель РПЦ.

"Коли я прилетів до Києва, я дізнався всі подробиці того, як мене чекали люди, яка кількість жителів Рівного вийшла на вулиці з підтримкою, - я прийняв рішення наступного дня відвідати Рівне", - підкреслив патріарх Кирил.

РІА “Новости”