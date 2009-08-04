«Смердючий голландець» ремонтують в Одесі при закритих трюмах

Будь-яке зволікання в ситуації з судном «Берікс» підвищувало ризики аварії суднового обладнання й загрожувало катастрофічними наслідками.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку з посиланням на голову Державної адміністрації морського й річкового транспорту Михайла ЧУБАЯ.

Нагадаємо, судно «Берікс» із вантажем м`ясної продукції з простроченим терміном придатності перебуває в територіальних водах України з 29 листопада 2008 року.

Як наголошується в повідомленні, вирішити ситуацію з судном «Берікс» можна лише шляхом проведення ремонту судна при закритих трюмах і відправленні вантажу в порт призначення. «Судно «Берікс» має залишити межі України, але лише після здійснення ремонту», – вважає М.ЧУБАЙ.

За даними міністерства, відповідно до визначеного Урядовою комісією плану запобігання негативним наслідкам, які можуть виникнути через перебування судна «Берікс» у територіальних водах України, дане судно не повинне розвантажуватися на території України. «Протягом усього часу перебування судна в територіальних водах України постами регулювання руху суден державного підприємства «Дельта-лоцман» й інспекціями державних портових наглядів морських торгових портів здійснювався посилений контроль за поточним місцеперебуванням судна», – зазначив М. ЧУБАЙ.

Як повідомляв УНІАН, із 31 липня 2009 р. судно «Берікс» перебуває в Одеському морському торговому порту, де проводиться ремонт судна. М`ясо на борту знаходиться в замороженому стані, трюми опломбовані. Після закінчення робіт – приблизно через 20 днів - судно залишить порт і територіальні води України.

Довідка УНІАН. 22 листопада 2008 р. судно «Берікс» вийшло з порту Поті призначенням на порт Мерсін (Туреччина). Наприкінці грудня на судні оголошено аварійний стан, судно було відремонтовано на одному з підприємств Миколаєва. У лютому судно вийшло з Миколаєва у напрямку Туреччини, проте стало на аварійну зупинку в Іллічівську. В березні ц.р. Державним комітетом ветеринарної медицини запропоновано повернути вантаж судна «Берікс» відправникові або провести засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії з питань утилізації вантажу на спеціалізованих підприємствах України за згодою власника. За одними даними, м`ясо зіпсувалося в дорозі, оскільки зламалися холодильники, за іншими даними - термін придатності замороженого м`ясо закінчився ще кілька років тому. Для такого вантажу порти України закриті. Весь цей час «Берікс» дрейфував біля українських берегів.

На виконання доручення від 1 червня ц.р. першого віце-прем`єра України Олександра ТУРЧИНОВА Держприкордонслужба, Держмитслужба, Держкомветмедицини й СБУ були зобов`язані не допустити проходження судна «Берікс» на територію України.

Проте, судно намагалося стати на якір у портах Миколаїв, Керч, Іллічівськ. Останнім перед Одесою був порт «Південний», при цьому в липні капітан «Берікса» вже в ультимативній формі вимагав зняти з судна чотирьох членів екіпажу (на борту перебували 12 членів екіпажу - громадян України).

На початку липня судно «Берікс» оглянула інспекція державного портового нагляду морського торгового порту «Південний», за результатами огляду судно визнано непридатним для плавання й таким, що може бути доставлене до місця проведення ремонту лише за допомогою буксира.