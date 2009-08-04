Біля Почаївської Лаври Кирила зустріли понад 40 тис. віруючих

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ прибув у Почаїв Тернопільської області.

Як передає кореспондент УНІАН, Патріарха зустріли духовенство і понад 40 тис. віруючих. Вистелено польовими квітами доріжку - від підніжжя Лаври до брами і далі до храму.

Супротивників візиту під час зустрічі Патріарха помічено не було. Їх не пропустила охорона - козаки та “Беркут”, які стоять за 2-3 кілометри кілометрів від Почаївської Лаври. Тому проведення Хресної ходи, яку було заявлено представниками УПЦ КП наразі під питанням. Наметовий табір, влаштований віруючими УПЦ КП, розташований за межами кордонів правоохоронців.

Не пропускають до лаври також транспорт, натомість піші паломники проходять до монастиря безперешкодно.

Прочан, деякі з них живуть в наметовому таборі вже два дні, забезпечено безкоштовним харчуванням. Людям подають гарячий борщ, гречану кашу, хліб та овочі. Серед паломників є громадяни України, Росії, Молдови, Чехії. Очікується, що кількість паломників зросте. На завтра – день 450-річчя принесення Почаївської ікони Божої Матері - їх може бути до 100 тисяч.