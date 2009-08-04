Психічно хворий зарізав жінку та її 8-річну дитину

Учора пізно ввечері у дворі між будинками на вулиці Будівельників в Івано-Франківську 32-річний психічно хворий чоловік у стані загострення хвороби заподіяв ножові поранення жінці та її 8-річній дитині, які в той час поверталися з крамниці.

Про це повідомив сьогодні УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, дитина померла на місці події, її матір – у лікарні. Підозрюваного у вбивстві було затримано патрульним нарядом міліції одразу ж після того, як сталася трагедія.

Правоохоронці з’ясували, що вчора родичі психічно хворого привезли його з Тернопільської області в Івано-Франківськ, щоб вкотре помістити його в медзаклад закритого типу. Почувши, що по телефону викликають лікарів, хворий вибіг з квартири, прихопивши з собою кухонний ніж. На вулиці він скоїв напад на жінку з дитиною. Коли пролунали крики про допомогу до місця злочину підбіг один з мешканців будинку. За кілька хвилин сюди ж прибув автомобіль наряду патрульної служби міліції. Нападника затримали.

За фактом убивства двох людей порушено кримінальну справу.