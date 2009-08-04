Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що курсові ігри з гривнею будуть новим передвиборним подразником для електорату.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО з приводу листа Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу голови Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА.

За словами експерта, українські топ-політики не утримаються від спокуси використати курсові ігри навколо національної валюти під час передвиборної кампанії.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, електоральна апатія українського виборця досягла того рівня, коли «традиційні подразники» перестають бути ефективними. Тому, вважає експерт, адміністративний ресурс в його класичному уявленні буде не настільки ефективний, як в минулі роки.

«Виборцеві потрібна мотивація, здатна в короткі терміни мобілізувати його до ухвалення рішення. Такою мотивацією і подразником стануть курсові ігри навколо національної грошової одиниці. І, судячи з останніх подій, Президент і його команда мають намір скористатися своїми можливостями впливати на процеси в цьому сегменті ринку», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, публічне звернення В.ЮЩЕНКА до В.СТЕЛЬМАХА стане «черговим безпрецедентним політичним неологізмом» в сучасній українській історії. За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, таке «листування» складно оцінювати з погляду формальної логіки.

«В.ЮЩЕНКО як Президент безпосередньо відповідає за дії В.СТЕЛЬМАХА, про відставку якого говорили як представники влади, так і опозиції. Цим же листом він, фактично, намагається максимально дистанціюватися від відповідальності за дії фінансового регулятора», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 серпня, Президент В.ЮЩЕНКО надіслав голові НБУ В.СТЕЛЬМАХУ лист, в якому зажадав термінового реагування Національного банку на низку нагальних проблем у банківській сфері.

Глава держави в першу чергу звернув увагу керівника НБУ на значне зростання загрози стабільності національної валюти.

Також В.ЮЩЕНКО констатував, що невчасне виконання банками своїх зобов`язань перед клієнтами перешкоджає належному функціонуванню банківської системи і стримує відновлення довіри до неї.

Президент окремо зазначив, що здійснення рекапіталізації банків, що зобов`язалися провести її власними силами, відбувається дуже поволі.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зажадав від голови НБУ негайно вжити заходів з ліквідації заборгованості банківської системи за платежами клієнтів (в першу чергу, за депозитами громадян), термін яких закінчився, а також за платежами до бюджетів всіх рівнів.

Нацбанк має «вжити виняткових заходів» для забезпечення дотримання графіка капіталізації (у розрізі кожного банку), який було визначено за підсумками проведеного діагностичного обстеження цих банків, наполягав Президент.