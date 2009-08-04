Мін’юст визнав керівника Спілки кінематографістів
22:36, 04 серпня 2009Суспільство
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Конфлікт вичерпано?
Національна спілка кінематографістів України повідомила Міністерство юстиції України про зміни у складі керівних органів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, рішенням V (ХІ) з`їзду Національної спілки кінематографістів України, який проходив 28-30 квітня 2009 року, її головою обрано Сергія ТРИМБАЧА.
Міністерство юстиції, відповідно до Закону України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” взяло до відома інформацію про зміни у складі керівних органів спілки.
Як повідомляв УНІАН, на початку липня НСКУ звинуватила Міністерство юстиції у безпідставній відмові затвердити рішення V з’їзду кінематографістів України, внаслідок чого були заблоковані рахунки Спілки.
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