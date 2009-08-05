Генконсул України в Гамбурзі подякував владі м. Ноймюнстер

Генеральний консул України в Гамбурзі Андрій МЕЛЬНИК подякував владі міста Ноймюнстер за благодійну допомогу хворим на лейкемію українським дітям

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі з бургомістером Гартмутом УНТЕРЛЕБЕРГОМ та головою міської ради Фрідріхом-Вільгельмом ШТРОДІКОМ дипломат висловив щиру вдячність мерії міста за багаторічну підтримку одного з найбільших масштабних україно-німецьких гуманітарних проектів.

Щороку у рамках програми, ініційованої Ебергардіною ЗЕЕЛІНГ, близько 30 український дітей, хворих на лейкемію, мають змогу пройти місячний курс реабілітації на німецький землі. Починаючи з 1991 р., у Ноймюнстері оздоровилося близько 450 дітей.

У рамках візиту генеральний консул та керівництво міста спільно зустрілися з групою дітей, а також українських лікарів, що їх супроводжують. Окрім власне лікування діти беруть також участь у численних екскурсіях, вивчають німецьку мову та культуру, спілкуються з ровесниками.

А.МЕЛЬНИК сердечно подякував організаторам проекту та мешканцям Ноймюнстера за їх доброчинну діяльність, а всім дітям побажав якнайшвидшого одужання та незабутнього відпочинку на Півночі Німеччини.