Голова Держфінпослуг про корупцію, скелети в шафі і старого голову

Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор СУСЛОВ вважає об`єктивними результати перевірки Генеральною прокуратурою України діяльності Держфінпослуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції.

За словами В.СУСЛОВА, він сам був ініціатором цієї перевірки, оскільки одним із основних завдань при його призначенні на посаду голови Держфінпослуг було проведення «антикорупційної зачистки» в Комісії, яку вирішили почати з департаменту страхового нагляду.

«Розбираючи «скелети в шафі» колишнього директора департаменту страхового нагляду, виявили страхові компанії, які фактично не здійснювали діяльність з 2002 року», - сказав В.СУСЛОВ.

Він повідомив, що в період перевірки, що тривала з квітня 2009 року по липень, з Комісії звільнилися всі п`ять начальників департаментів. Перевірка охоплювала період роботи Комісії в 2008 році і в першому кварталі 2009 року.

Також, за інформацією голови Держфінпослуг, близько 20 членів Комісії притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, В.СУСЛОВ зазначив, що перевірка проводилася не з метою дискредитації колишнього керівництва Держфінпослуг, і наголосив, що в матеріалах перевірки «немає жодного слова на адресу АЛЬОШИНА (Валерій АЛЬОШИН обіймав посаду голови Держфінпослуг до березня 2009 року - УНІАН).

При цьому В.СУСЛОВ зазначив, що в уряді до В.АЛЬОШИНА «поставилися гуманно» (В.АЛЬОШИНА призначено на посаду заступника міністра фінансів - УНІАН). «Не так, як свого часу до мене», - сказав голова Держфінпослуг.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України під час перевірки виявила порушення Держфінпослуг вимог законів з регулювання ринків фінансових послуг.

Зокрема, встановлено порушення Комісією законів України “Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про страхування”, “Про кредитні спілки”.

Також перевіркою виявлені численні порушення при видачі ліцензій. Окремим фінустановам вони видані на підставі документів, що не відповідають ліцензійним умовам, або з порушенням встановлених термінів.