Сьогодні – останній день візиту Патріарха Кирила в Україну

Сьогодні – останній із десяти днів візиту в Україну святійшого патріарха Московського та всієї Русі Кирила

За час безпрецедентно тривалої поїздки російський першоієрарх відвідав українські святині Києва, Криму, Донецької, Рівненської, Волинської та Тернопільської областей.

Патріарх Кирил сьогодні відсвяткує 450-ліття образу Почаївської Божої матері, з цієї нагоди разом з вірянами пройде хресною ходою у Почаївській лаврі. Під стінами Лаври буде інше дійство. Альтернативна хресна хода православних парафіян Київського патріархату обіцяють масовим – до 40 тисяч вірян. Зрештою невдоволені приїздом російського першоієрарха супроводжували його і в Києві, і на Волині. Але поводилися толерантно. Патріарх Кирил теж закликав до порозуміння і єдності. Востаннє напередодні – у Свято-Успенському Соборі Володимира-Волинського.

ICTV