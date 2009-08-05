У Польщі не будуть госпіталізувати хворих на «свинячий грип»

У Польщі не будуть госпіталізовувати хворих на грип A/H1N1.

Про це повідомив головний санітарний інспектор Польщі Анджей ВОЙТИЛА, передає телеканал TVN24.

За його словами, поляки хворіють у м’якій формі, і цей грип не поширюється територією Польщі.

А.ВОЙТИЛА зауважив, що більшість хворих грипу приїхали до Польщі з-за кордону.

Від моменту появи вірусу A/H1N1 у Польщі на початку травня кожен потенційно заражений в обов’язковому порядку направлявся до лікарні. Відтепер хворі на новий грип – за винятком гострих форм захворювання - можуть лікуватися вдома під наглядом лікаря.

Водночас А.ВОЙТИЛА повідомив, що у Польщі вже зафіксовано понад 100 випадків захворювання на грип A/H1N1 (станом на минулий тиждень - 70 випадків).

У Польщі не зафіксовано смертельних випадків внаслідок зараження вірусом A/H1N1.