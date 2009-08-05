Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,94 грн./дол., продають – по 8,04 грн./дол. (курс дещо підвищився, порівняно з 4 серпня).

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,80-7,98 грн./дол., із продажу – 7,98-8,08 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,3%, порівняно з 4 серпня і становить 11,36 грн./євро, продажу – дещо підвищився, до 11,59 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,20-11,45 грн./євро, з продажу – в межах 11,47-11,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 4 серпня, дещо підвищився і становить сьогодні в середньому 0,2402/0,2565 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,25 грн./рубль, із продажу – 0,25-0,265 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 7,94 грн./дол., продажу – 8,04 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,80-7,96 грн./дол., із продажу – 8,00-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4%, порівняно з 4 серпня, і становить 11,37 грн./євро, продажу – на 0,3%, до 11,58 грн./євро. Пропозиції банків по покупці євро коливаються в межах 11,30-11,45 грн./євро, з продажу – в межах 11,52-11,75 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 4 серпня, підвищився на 0,6% і становить у середньому 0,2382 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2588 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,215-0,25 грн./рубль, із продажу – 0,255-0,265 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-Банк»: долар США – 7,93/8,07 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,90/8,06 грн., євро – 11,25/11,65 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 7,85/7,95 грн., євро – 11,25/11,50 грн., рубль – 0,245/0,253 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 5 серпня, становить: гривні до долара США – 7,6815, до євро – 11,04907, до російського рубля – 0,2474.