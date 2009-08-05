Аделаджа слідом за Черновецьким купив віртуальні діаманти

Слідом за мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, до допомоги у створенні міжнародного інтернет-проекту для творчих людей долучився і всесвітньо відомий пастор “Посольства Божого” Сандей АДЕЛАДЖА. Він також придбав декілька віртуальних діамантів на веб-сторінці (“Сторінка Імен”).

Про це УНІАН повідомили організатори проекту “Page of Names”.

Як повідомлялося раніше, оригінальна ідея “Page of Names”, яка вже сподобалася творчим знаменитостям, належить вісімнадцятирічному українському студентові Роману ПУХАЛЬСЬКОМУ.

Довідка УНІАН. Учасниками проекту “Page of Names”, за основним задумом, мають стати 272 людини з різних країн світу, які мають безпосереднє відношення до творчості.

Основна ідея “Page of Names” – оригінальне оформлення головної веб-сторінки проекту з використанням 272 віртуальних коштовних каменів. Кожен із цих каменів належатиме одному з учасників цього проекту, обличчя та ім`я якого впродовж 10 років будуть розміщені на місці каменя, що йому належить, одночасно переадресовуючи відвідувачів проекту на його веб-сайт.