Бензинова «війна»: Укртатнафта подає в суд на УТН-Схід

АТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, Полтавська область) має намір у судовому порядку заборонити ТОВ «УТН-Схід» реалізацію нафтопродуктів під торговим знаком і фірмовим кольором «Уктратнафта».

Про це йдеться в повідомленні «Укртатнафти», опублікованому на офіційному сайті компанії.

Також «Укртатнафта» готує звернення до судових інстанції України, щоб стягнути з ТОВ «УТН-Схід» заподіяні нею збитки від порушення умов договору на використання товарного знаку й фірмового кольору, йдеться в повідомленні «Укртатнафти».

«Підставою для розриву договору є систематичне порушення ТОВ «УТН-Схід» своїх зобов`язань за ліцензійним договором, а саме: реалізація під торговою маркою «Укртатнафта» нафтопродуктів сторонніх виробників; використання торгового знаку «Укртатнафта» на більшій кількості автозаправних станцій, ніж передбачено в договорі; низька якість обслуговування споживачів, чим ТОВ «УТН-Схід» завдає значної шкоди репутації АТ «Укртатнафта», - наголошується в повідомленні.

Зараз ТОВ «УТН-Схід» має право на використання товарного знаку й фірмового кольору «Укртатнафта» на території 103 АЗС, проте фактично використовує його на 118 АЗС. АТ «Укртатнафта» самостійно виявлено використання товарного знаку й фірмового кольору на 15 АЗС без відповідних ліцензій. ТОВ «УТН-Схід» не мало права споруджувати й проводити зовнішнє оформлення даних об`єктів без попереднього письмового узгодження з боку Компанії, - заявляє АТ «Укртатнафта».

ТОВ «УТН-Схід» не забезпечило належної якості реалізованих товарів і наданих послуг, про що свідчать неодноразові скарги й рекламації клієнтів ТОВ «УТН-Схід». Факти низької культури обслуговування на АЗС ТОВ «УТН-Схід» підтверджуються листами споживачів. Зафіксовані численні скарги власників паливних карт «УТН-Схід», які мали проблеми з їх використанням або не могли за ними заправитися. Споживачі масово зверталися до АТ «Укртатнафта» зі скаргами й проханнями про відшкодування збитків. Дії ТОВ «УТН-Схід» визначені законодавством України як «недобросовісна конкуренція» на роздрібному ринку нафтопродуктів, підкреслюється в повідомленні.

АТ «Укртатнафта» інформує утримувачів паливних карт ТОВ «УТН-Схід» про те, що не несе відповідальності й не гарантує видачу за ними палива на АЗС під брендом АТ «Укртатнафта».

Крім того, «Укртатнафта» стурбована інформацією, що з`явилася, про можливий перехід мережі АЗС «УТН-Схід» під контроль одного з прямих конкурентів компанії. В цьому випадку не виключено використання торгового знаку й фірмового кольору АТ «Укртатнафта» з метою їх дискредитації в очах споживачів.

У зв`язку з вищевикладеним «Укртатнафта» інформує всіх зацікавлених осіб про те, що найближчим часом розірве ліцензійний договір із ТОВ «УТН-Схід» на використання товарного знаку й фірмового кольору компанії. АТ «Укртатнафта» також має намір у разі потреби в судовому порядку зобов`язати ТОВ «УТН-Схід» негайно припинити використання товарного знаку й фірмового кольору АТ «Укртатнафта».

Компанія готує звернення в судові інстанції України з метою стягнення з ТОВ «УТН-Схід» суми завданих АТ «Укртатнафта» збитків від неналежного виконання ТОВ «УТН-Схід» зобов`язань за ліцензійним договором № 1243/12/2107 від 01.06.2005 р.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на журнал «НефтеРынок», ТОВ «Вік ойл» проводить переговори з російсько-британською компанією ТНК-ВР про придбання автозаправної мережі ТОВ «УТН-Схід», що налічує 114 АЗС. Експерти оцінили вартість мережі за вирахуванням пасивів у 50 млн. доларів.