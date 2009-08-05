У Криму параплан травмував російську туристку

Мешканка Краснодарського краю Росії отримала травми різного ступеня тяжкості внаслідок власної необачності. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії, рятувальники отримали повідомлення про нещасний випадок на горі Клементьєва напередодні від чергового лікаря «швидкої допомоги».

«Росіянка стежила за приземленням параплану й була травмована ним», - зазначили в МНС. Постраждалу госпіталізовано.

Ще одна росіянка отримала численні травми, впавши зі скелі на мілководді поблизу мису Тарханкут. Очевидці інциденту не могли самостійно надати допомогу постраждалій, оскільки спуститися до моря було неможливо. На місце НП відправилися оперативна група Чорноморського райвідділу МНС, машина «швидкої допомоги», три катери з матросами-рятувальниками.

Рятувальники, підійшовши з моря, зняли жінку з каменів і доставили її на катер. Там туристці надали першу медичну допомогу, після чого катер із росіянкою перейшов «в зручне для евакуації місце». «Враховуючи характер травм, було прийнято рішення підняти катер за допомогою крана на берег, де росіянку вже чекали медики», - зазначили в МНС.

Карета «швидкої допомоги» доставила мешканку Калузької області в реанімаційне відділення лікарні. Лікарі поставили діагноз: «удар хребта, численні удари тулуба, відкритий перелом ступні правої ноги, перелом лівої ноги». Стан постраждалої оцінюється як «стабільний, середньої тяжкості». «В даний час її життю нічого не загрожує», - говорять рятувальники.