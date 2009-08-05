Як знизилася вартість елітного житла у Києві

Середня вартість елітного житла на вторинному ринку Києва за перше півріччя ц.р. знизилася на 21% – до 7817 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Knight Frank Ukraine.

Згідно з повідомленням, у другому кварталі ц.р. вартість вторинного житла в столиці знизилася на 1%.

У компанії зазначили, що вторинний ринок елітної нерухомості Києва в першому півріччі 2009 року характеризувався значним зниженням обсягу пропозиції. Кількість виставлених на продаж квартир класу "еліт" скоротилася по відношенню до минулорічного показника більш ніж удвічі. Власники висококласного житла в очікуванні стабілізації цін зняли об`єкти з продажу й перевели їх у сегмент оренди.

Експерти компанії вважають, що в середньостроковій перспективі обсяги продажів не вийдуть на докризовий рівень, оскільки з ринку пішов спекулятивний капітал: купуватимуть житло будуть в основному для проживання.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним із найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогоднішній день Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу й об`єднує понад 6770 фахівців.

Сума контрактів компанії за 2007 рік становила понад 700 млрд. дол. Річний дохід за цей період перевищив 704 млн. дол.

В Україні та Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії та Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.