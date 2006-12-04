Андруховичу вручили ангела і $50 тисяч

Літературну нагороду Центральної Європи ANGELUS, яка вручалася цього року вперше, отримав український письменник Юрій Андрухович за роман “12 обручів”. Нагороду заснували польське місто Вроцлав та газета “Rzeczpospolita”.

Нагорода – статуетка янгола та 150 тисяч злотих – вручається за прозовий твір, перекладений на польську мову і виданий протягом року у Польщі. Її організатори апелюють до вікових традицій Вроцлава як міста зустрічей і діалогу. ANGELUS вручатимуть щороку у грудні тим авторам з Центральної Європи, які піднімають у своїй творчості найважливіші для суспільства теми, спонукають до рефлексії та поглиблюють знання про світ інших культур. До «Центральної Європи» віднесли Австрію, Білорусь, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Македонію, Молдову, Німеччину, Польщу, Росію, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію, Україну та Угорщину.

Переможця обирає журі з 7 осіб. Цього року головою журі була російська поетка, журналістка і перекладачка Наталія Горбанєвська, членами журі – експерти у сфері красного письменства (критики, поети, публіцисти, перекладачі) Станіслав Береш, Юліан Корнгаузер, Ришард Криніцький, Томаш Любєньський, Кшиштоф Маслонь, Анджей Завада.

До фінального етапу вручення нагороди дійшли 7 книжок-номінантів. Серед них – Мечислав Абрамович “Кожен приніс, що мав найкраще” (Польща), Атілла Бартіс “Спокій” (народився в Румунії, мешкає в Угорщині), Рубен Галлего “Біле на чорному” (з походження іспанець, виріс в Росії, зараз мешкає в Німеччині), Євстахій Рильський “Умова” (Польща), Луан Старова “Часи кіз” (албанець з Македонії), Уве Тімм “На прикладі мого брата” (Німеччина).

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