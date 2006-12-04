Андруховичу вручили ангела і $50 тисяч
Нагороду заснували Вроцлав та “Rzeczpospolita”
Літературну нагороду Центральної Європи ANGELUS, яка вручалася цього року вперше, отримав український письменник Юрій Андрухович за роман “12 обручів”. Нагороду заснували польське місто Вроцлав та газета “Rzeczpospolita”.
Нагорода – статуетка янгола та 150 тисяч злотих – вручається за прозовий твір, перекладений на польську мову і виданий протягом року у Польщі. Її організатори апелюють до вікових традицій Вроцлава як міста зустрічей і діалогу. ANGELUS вручатимуть щороку у грудні тим авторам з Центральної Європи, які піднімають у своїй творчості найважливіші для суспільства теми, спонукають до рефлексії та поглиблюють знання про світ інших культур. До «Центральної Європи» віднесли Австрію, Білорусь, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Македонію, Молдову, Німеччину, Польщу, Росію, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію, Україну та Угорщину.
Переможця обирає журі з 7 осіб. Цього року головою журі була російська поетка, журналістка і перекладачка Наталія Горбанєвська, членами журі – експерти у сфері красного письменства (критики, поети, публіцисти, перекладачі) Станіслав Береш, Юліан Корнгаузер, Ришард Криніцький, Томаш Любєньський, Кшиштоф Маслонь, Анджей Завада.
До фінального етапу вручення нагороди дійшли 7 книжок-номінантів. Серед них – Мечислав Абрамович “Кожен приніс, що мав найкраще” (Польща), Атілла Бартіс “Спокій” (народився в Румунії, мешкає в Угорщині), Рубен Галлего “Біле на чорному” (з походження іспанець, виріс в Росії, зараз мешкає в Німеччині), Євстахій Рильський “Умова” (Польща), Луан Старова “Часи кіз” (албанець з Македонії), Уве Тімм “На прикладі мого брата” (Німеччина).