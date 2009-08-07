Одразу два музеї військ зв'язку з'явилися в Україні

7 серпня в Севастополі в одній із флотських військових частин відкриють Музей історії зв`язку Військово-Морських сил України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник організаційно-планового відділу - заступник начальника зв`язку ВМС Збройних сил України капітан 1-го рангу Вячеслав ШЕВЧЕНКО, 7 серпня на території полку зв`язку ВМС України відбудуться урочисті збори з нагоди святкування Дня військ зв`язку Збройних сил України (саме свято відзначається 8 серпня), і «фішкою» заходів стане урочисте відкриття Музею історії зв`язку ВМС України.

За словами офіцера, музей створено з метою увічнення поки що не дуже довгої, але славетної історії частин і підрозділів зв`язку українського флоту, що створювалися у багатьох випадках на «порожньому місці». Водночас, його експонатами стануть зразки техніки зв`язку від часів Великої Вітчизняної війни до сучасних зразків, а також експериментальні, дослідницькі зразки. Крім того, тут будуть розміщені фотографії, стенди, які розповідають про історію зв`язку ВМС України з моменту їх створення.

За словами капітана 1-го рангу, в музеї є також стенд, що розповідає про історію зв`язку взагалі, з давніх часів, коли палили багаття, відправляли гінців, голубів надсилали і т.п.

Ідея створення музею належить начальнику Управління зв`язку і автоматизації - заступнику начальника штабу ВМС України полковнику Анатолію МАНЖОСУ. У створенні музею активну участь взяли старші офіцери організаційно-планового відділу, командування, особовий склад полку, ветерани, колишні командири частин зв`язку ВМС України, начальники управління зв`язку і автоматизації.

Як додав начальник відділу, подібних музеїв немає в жодному виді Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, експозиції музею містять більш як 40 зразків техніки. Окрім пізнавальної, музей також виконуватиме функцію патріотичного виховання молоді. Його постійними відвідувачами стануть військовослужбовці строкової служби, школярі та студенти місцевих навчальних закладів.

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6 серпня у Полтаві відкрився Музей військ зв`язку.

Як повідомив УНІАН представник прес-служби міськради Полтави, урочисте відкриття музею з нагоди Дня військ зв`язку відбулося у військовій частині А3990.

Зокрема, в музеї представлені зразки озброєння профільних частин від післявоєнних років до початку 90-х років (телефонні апарати, комутаційне устаткування, засоби каналостворення).

Серед експонатів є раритети, а родзинкою музею вважають обладнаний командний пункт полку часів Другої світової війни.

За даними прес-служби, за смисловим навантаженням і розмірам полтавський музей - єдиний у військах зв`язку України.

Експозиція музею поповнюватиметься і надалі, крім того, музей мають намір включити у загальноміські туристичні маршрути.

З відкриттям музею його ініціаторів привітав начальник зв`язку Збройних сил України генерал-майор Михайло МАЛЯРЧУК.