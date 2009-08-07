Азаров каже, що кредити пішли, як вода у пісок

Дефляція, зафіксована у липні місяці, є сезонним фактором.

Про це в ефірі 5 каналу заявив депутат від Партії регіонів Микола Азаров, коментуючи дані Держкомстату.

"Липень місяць, як правило, дефляційний місяць, пов`язаний з тим, що у нас з`являються власні продукти харчування, власний урожай", - сказав він.

Також регіонал заявив: "У мене викликають великі сумніви дані Держкомстату, хоча я знаю це відомство з хорошої точки зору".

Крім того, він зазначив що з початку року Україна отримала суму кредитів, еквівалентну держбюджету.

"Цей величезний обсяг ресурсу, витрачений незрозуміло куди і який пішов, як вода у пісок, абсолютно не змінить нашу країну", - вважає регіонал.

Він зазначив, що Україна зайняла коштів "по 3 тисячі гривень на кожну людину".

Також, відповідаючи на питання, чи домовлялися БЮТ і Партія регіонів про подолання вето президента на закон про фінансування Євро-2012, Азаров заявив: "У мене немає ніякої інформації про те, що будь-які переговори були проведені і немає необхідності ні спростовувати, ні підтверджувати ці чутки".

"Навіть на етапі підготовки законопроекту я вважав абсолютно нереальним це джерело (емісійні доходи Нацбанку) для фінансування Євро-2012. У нас достатньо ресурсів щоб реалізувати ті проекти, які в цьому році намічено під Євро-2012", - вважає він.

Українська правда