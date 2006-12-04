Янукович: в Україні все гаразд, залишилося усунути дублювання повноважень

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в Україні створено всі передумови для незворотного демократичного розвитку країни, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

У своєму виступі в Центрі стратегічних досліджень в США В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, зазначив, що сьогодні в Україні створене конкурентне середовище з вільними ЗМІ, дієвою системою стримування і противаг, коли Президент та більшість Верховної Ради належать до різних політичних сил, сильною опозицією та Конституційним Судом. Все це створює передумови для поступального демократичного розвитку України.

За словами прем`єр-міністра, сьогодні необхідно забезпечити подальший розвиток конституційної реформи, а також оптимальний режим функціонування державних інститутів з метою уникнення зайвих протистоянь та дублювань повноважень. Як приклад таких дій В.ЯНУКОВИЧ навів досвід заснування Сполучених Штатів Америки. “Нам іноді не вистачає толерантності, як у засновників США, коли в ім`я високих ідеалів демократії і свободи вони знайшли в собі сили відсунути на задній план все другорядне, особисте, і з кожного непростого питання знайдено той компроміс, який проходить випробування вже упродовж 200 років”, - зауважив глава українського уряду, який перебуває у США з робочим візитом.