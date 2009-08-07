За фактом інциденту за участю мера Ужгорода порушено кримінальну справу

За фактом інциденту за участю мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА порушено кримінальну справу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Ужгородського міського управління ГУМВС у Закарпатській області майор міліції Катерина КИЙОВИЧ.

За її словами, кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України порушено сьогодні. «Навіть заяву вчора так і було зареєстровано – хуліганство. Кримінальну ж справу порушили сьогодні», - уточнила К.КИЙОВИЧ.

Вона також повідомила, що активістка «Фронту змін» Наталія, 1987 р. н.. є студенткою Ужгородського національного університету вчора написала заяву й одразу пройшла судмедекспертизу для зняття побоїв.

У справі триває слідство, слідчі опитують свідків з обох боків, зауважила К.КИЙОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

"Сергій РАТУШНЯК, який з невідомих причин опинився в цей час поблизу, почав нецензурно ображати дівчат, накинувся на одну з них, вхопив за горло і щосили штовхнув на землю. Після розтрощив намет, сів у машину і поїхав геть", - йдеться в повідомленні.

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з вимогою негайно розслідувати цей факт побиття.

С.РАТУШНЯК заперечує факт побиття ним дівчини-агітатора “Фронту змін”. Він стверджує, що дівчина сама “вчепилася йому в горло і порвала сорочку”.

Згідно зі статтею 296 Кримінального кодексу України, хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, - карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п`яти років.