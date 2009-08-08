Мешканець Львівщини виграв у лотерею більше 1 млн. доларів

Мешканець Львівської області виграв у лотерею 9 млн. 250 тис. грн., вгадавши під час розіграшу Супер-лото відразу шість номерів.

Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.

“Наші вітання гравцю з м. Кам`янка-Бузька, який виграв у 869-му розіграші Супер Лото 9 250 000 грн.”, - йдеться у повідомленні.

Ім’я переможця не розголошується.

Між тим, як зазначає “5 канал”, житель містечка Кам`янка-Бузька став другим, хто цього року здобув найбільший виграш. У березні багатшим на 8 млн. грн. став мешканець Хмельниччини. Втім, обом переможцям ще далеко до рекорду 2004-го року - тоді житель Тернополя став власником 15 млн. грн.