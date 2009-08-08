Депутати вирішили, що корови заважають розвиткові туризму

Велика рогата худоба заважає розвитку курортно-туристичної діяльності на території Стрілковської сільради (Генічеській район Херсонської області, Арабатська стрілка, побережжя Азовського моря).

Такого висновку дійшли депутати Стрілковської сільради, повідомляє Генічеський районний тижневик «Приазовська правда».

Депутати пропонують заборонити вільний випас корів та іншої худоби на території сільради і створити для тварин спеціальний літній табір.

«Необхідність ізолювати тварин з прибережної зони депутати пов`язують з численними скаргами, які надходять до сільради як від місцевих жителів, так і від відпочиваючих. У скаргах говориться про шкоду від вільного випасу тварин, яку зазнають відпочиваючі, а також самі місцеві жителі, оскільки хаотичний випас тварин спричиняє втрати урожаю на городах», - говорить в повідомленні.