Кабмін спростив візовий режим для католицьких священиків

Кабінет міністрів України спростив візовий режим для католицьких священиків і ченців.

Про це повідомляє прес-служба Державного комітету у справах національностей та релігій.

Згідно з прийнятим 5 серпня Кабінетом міністрів рішенням, духівництво з-за кордону, яке отримало річну багаторазову візу для служіння в Україні, зможе залишатися в країні не 180 днів, а протягом всього року.

Більше того, новий документ передбачає видачу віз строком до трьох років за узгодженням з Державним комітетом у справах національностей та релігій, передає РІА «Новости».

"Для іноземців і осіб без громадянства, що прибули до України у релігійних справах або для роботи в релігійних організаціях на території України і отримали візу типу "Р", реєстраціях проводиться на період дії візи", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, раніше глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла вирішити питання з візами для католицьких священиків під час особистої зустрічі з главою Конференції католицьких єпископів України латинського обряду архієпископом Львівським Мечиславом МОКШИЦЬКИМ, яка відбулася за ініціативою католицького ієрарха 29 липня.