Спецназівці знищили найбільшу нарколабораторію в світі

Спецпідрозділи збройних сил Мексики вперше знищили величезну підпільну лабораторію з виробництва наркотиків - найбільшу в світі, повідомляє генеральна прокуратура країни в суботу, не уточнюючи дату проведення операції.

Лабораторія займала 240 гектарів і налічувала 22 цехи з кількома житловими комплексами. Вона розташована у важкодоступній гірській місцевості на північному сході країни. Найбільша в світі підпільна лабораторія була майстерно закамуфльована - її не можна було виявити навіть з повітря.

Цей район добре відомий як Золотий трикутник. Тут виготовляють найбільшу кількість героїну і марихуани в Мексиці.

Було вилучено кілька тисяч кілограмів марихуани і близько 40 тисяч літрів хімічних рідин для виробництва наркотиків, зазначається в документі. Їх вартість становить десятки мільйонів доларів.

Дані про кількість затриманих не наводяться.

За даними правоохоронних органів, лабораторія належала найбільшому в Мексиці наркокартелю з Синалоа, який очолює найбільш розшукуваний в Мексиці наркобарон і водночас, за даними Forbes, один із 100 найбагатших у світі людей Хоакін Гусман.

РІА "Новости"