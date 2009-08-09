Україна залишилася без багатонаціональних військових навчань

Цього року повномасштабні багатонаціональні військові навчання на території України або поблизу її кордонів не проводитимуться через проблеми з фінансуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних cил України генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО, який перебуває з інспекційною поїздкою на Харківщині.

Він нагадав, що на цей рік планувались навчання спільно з Туреччиною, а також участь закарпатської бригади у навчаннях на Яворівському загальновійськовому полігоні. «Але цей захід, скоріш за все, не відбудеться, бо немає коштів», - додав С.КИРИЧЕНКО.

Хоча, на його думку, такі навчання дають практичні навички особовому складу армії, флоту й Повітряних сил.

За словами С.КИРИЧЕНКА, держави-партнери України у проведенні подібних навчань погодилися з пропозицією нашої сторони проводити цього року лише комп’ютерні командно-штабні навчання без участі підрозділів.