У Севастополі горіло 90 га лісу

У Севастополі, між селами Хмельницьке та Чорноріччя Балаклавського району, в лісовому масиві міського дослідного лісомисливського господарства, на площі до 35 гектарів, виникла пожежа, на 5 га – верхова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа розпочалась 8 серпня, близько 15 години і внаслідок сухої погоди і поривчаcтого вітру набула подальшого поширення та досягла площі близько 90 га, з них 23 га – верхова.

Ввечері за допомогою підрозділів Державної пожежної охорони МНС та техніки лісництва пожежу вдалося локалізувати.

Станом на ранок 9 серпня відкритого горіння немає, продовжується поливання водою окремих ділянок на всій площі пожежі.

У гасінні пожежі задіяні 149 чоловік і 32 одиниці пожежної та спеціальної техніки, зокрема 112 рятувальників і 13 одиниць техніки МНС, опергрупа Головного міськуправління МНС.