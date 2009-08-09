Тимошенко: знаю, що криза боляче вдарила по будівельниках

Уряд до кінця року надасть державну фінансову підтримку для добудови та введення в експлуатацію 10 тисяч квартир.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, про це йдеться у вітанні прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО будівельникам з їхнім професійним святом.

“Знаю, що світова фінансова криза дуже боляче вдарила по будівельній галузі, проте наш уряд робить та робитиме усе, щоб зберегти усі найкращі напрацювання та найкращих фахівців галузі”, - йдеться у вітальному слові.

Глава уряду нагадала, що нещодавно Кабінет міністрів ухвалив нову антикризову програму для будівельників, яка дасть можливість будівельним компаніям добудувати житлові об‘єкти, а людям, які десятиріччями чекала на власні квартири в чергах, отримати довгоочікувані оселі. “Ця програма вже стартувала, і до кінця року наш уряд надасть державну фінансову підтримку для добудови та введення в експлуатацію десяти тисяч сучасних, гарно оздоблених квартир”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також додала, що уряд розробив проект закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, а також Національний план дій з підтримки будівельної галузі, які також послідовно втілюються в життя.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала будівельників за важку та надзвичайно важливу працю, завдяки якій втілюються в життя найсміливіші задуми проектувальників і архітекторів, набувають нового вигляду міста і села нашої Батьківщини, а люди отримують затишне житло. “Разом з вами ми робимо велику справу - будуємо не лише будинки та квартири, а нову Україну”, - вважає глава уряду.

Прем’єр побажала будівельникам щастя, благополуччя та віри у прекрасну долю.