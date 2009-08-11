Міліція схиляється до версії самогубства бютівця в Донецьку

Обставини смерті керівника Калінінської районної організації партії ВО «Батьківщина» в Донецьку Тимура Дангадзе вказують на його самогубство.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, 8 серпня 2009 року о 18.10 в чергову частину Калінінського РВ Донецького міськуправління надійшло повідомлення про виявлення в приватному будинку тіла Т.Дангадзе, 1980 року народження. Під час огляду місця події і тіла було встановлено, що смерть останнього настала внаслідок вогнепальної рани голови, а поряд з тілом знаходиться рушниця «Моссберг» 12 калібру, а також 2 ампули (анальгін і димедрол) і голка для ін`єкцій.

Згідно з висновком експерта, на прикладі рушниці виявлені сліди долоні загиблого, а поза трупа характерна для самогубства.

Під час перевірки стало відомо, що громадянин Т.Дангадзе приблизно о 14.00 приїхав додому і попрямував у підсобне приміщення, де взяв рушницю «Моссберг», що належала йому. Через деякий час мати Т.Дангадзе, яка знаходилася в будинку, почула хлопок, але не надала цьому значення. Близько 18.00 до будинку прибула знайома молодого чоловіка, яка в спальні на третьому поверсі будинку виявила тіло загиблого.

За даним фактом ведеться перевірка, проводяться експертизи.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Донецької обласної організації ВО «Батьківщина», в Донецьку від вогнепального поранення помер керівник Калінінської районної в Донецьку організації партії «Батьківщина» Т.Дангадзе (1980 р.н.).

«Ми знаємо, що він помер, що це сталося в суботу, і смерть настала внаслідок вогнепального поранення», - сказала керівник прес-служби Тамара КИРИЧЕНКО.