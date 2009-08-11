БЮТ вимагає об’єктивного розслідування смерті однопартійця

Блок Юлії Тимошенко вимагає від правоохоронних органів проведення об’єктивного розслідування обставин смерті одного із керівників осередку БЮТ в Донецьку Темура Дангадзе.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійного та заявляє, що контролюватиме хід розслідування і зробить все від нього залежне, аби були встановлені справжні причини смерті їх активіста.

Як повідомлялося, тіло 29-річного Т.Дангадзе з вогнепальним пораненням голови було знайдено 8 серпня 2009 року у власному будинку. Т.Дангадзе очолював Калінінську районну партійну організацію «ВО «Батьківщина» в місті Донецьку.

Для з’ясування обставин загибелі Т.Дангадзе сьогодні з Міністерства внутрішніх справ України до Донецька виїхала спеціально створена група фахівців.

Водночас у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області повідомили, що обставини смерті Т.Дангадзе вказують на його самогубство.