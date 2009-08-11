Схоже, уряд збільшив статутний капітал «Нафтогазу»

Зростання загальної кількості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу минулого тижня означає, що уряд здійснив свій план із збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України».

Таку думку висловив УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його оцінками, 18,6 млрд. грн. становить 2% ВВП за 2009 рік. Дані НБУ свідчать про те, що ОВДП на 4,6 млрд. грн. вже перейшли в руки комерційних банків, вважає економіст. «Оскільки ця сума практично ідентична оплаті липневого імпорту газу, то, ймовірно, цей обсяг ОВДП був куплений одним з державних банків, щоб забезпечити «Нафтогазу» можливість платежу», - припускає О.БЛІНОВ.

Економіст прогнозує, що уряд продовжить фінансувати імпорт газу за допомогою випущених держзобов’язань. За його оцінками, останнього збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» вистачить, щоб заплатити за імпорт газу в серпні-жовтні 2009 року. Частина цих коштів може також бути спрямована на погашення «Нафтогазом» облігацій на суму 500 млн. дол. наприкінці вересня, додав О.БЛІНОВ.

На думку економіста, основним результатом даної емісії ОВДП стане погіршення фінансової стабільності державних банків, які значно збільшили частку «Нафтогазу» й держави в структурі позичальників. Водночас він не очікує, що ця емісія матиме суттєвий вплив на параметри української грошово-кредитної системи, оскільки гроші повинні бути переведені за межі країни в рамках зовнішніх платежів.

Як вважає О.БЛІНОВ, цей випуск може стати підставою для виправдання жорсткішої грошово-кредитної політики НБУ в найближчому майбутньому. Зокрема, обсяг ОВДП в обігу вже виріс на 140% (на 40,8 млрд.) в 2009 році, відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, за минулий тиждень, з 3 по 10 серпня, обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу (за сумою основного боргу) збільшився на 18 млрд. 611,59 млн. грн. – до 69 млрд. 955,51 млн. грн.

Нацбанк зменшив обсяг ОВДП у своєму портфелі – з 33 млрд. 003,78 млн. грн. до 33 млрд. 003,23 млн. грн.

Обсяг ОВДП у власності банків з 3 по 10 серпня виріс з 13 млрд. 915,69 млн. грн. до 18 млрд. 532,67 грн., інших тримачів – з 4 млрд. 259,79 млн. грн. до 18 млрд. 254,95 млн. грн., нерезидентів – не змінився і становить 164,66 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.