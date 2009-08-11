Депутата міськради взяли під варту за подозрою у хабарі

Сьогодні за поданням прокуратури Дніпропетровської області судом Жовтневого району Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо голови постійної комісії, депутата Дніпропетровської міської ради Ірини ШАЙХУТДІНОВОЇ, яка підозрюється в отриманні хабара у сумі 150 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За цим фактом 30 липня прокуратурою Дніпропетровської області було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Підозрювана отримала хабар від гендиректора одного з акціонерних товариств області за вирішення питання про передачу земельної ділянки в оренду та за сприяння зменшенню розміру обов’язкової дольової участі АТ в благоустрої міста з 1млн. 500 тис. грн. до 500 тис. грн.

Санкцією ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Досудове слідство у кримінальній справі ведеться прокуратурою області.