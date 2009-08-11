Київський університет підбив підсумок вступної кампанії

Цього року в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка найвищий конкурс - 42 особи на місце - був в Інституті журналістики на напрям підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційно-аналітичній довідці приймальної комісії КНУ ім. Шевченка, яка була оприлюднена сьогодні на прес-конференції.

Як повідомили в КНУ, найбільші конкурси до цього навчального закладу під час цьогорічної вступної кампанії були в Інституті журналістики на напрями підготовки «Реклама і зв’язки з громадськістю» - 41,8 осіб на місце та «Видавнича справа та редагування» - 31,6 осіб на місце, на економічному факультеті – 24,4; на географічному факультеті (напрям підготовки туризм) – 15; факультеті кібернетики: напрями підготовки програмна інженерія – 23,6 та системний аналіз – 21,3 особи на місце. Також традиційно високим залишається конкурс до Інституту міжнародних відносин, який склав цього року 18 осіб на місце.

Загалом, повідомили в Університеті, цього року до вступу до навчального закладу абітурієнти подали 24 тис. 606 заяв, що є найвищим показником за останні 10 років. Водночас середній конкурс до цього одного з найпрестижніших ВНЗ України конкурс упродовж вступної кампанії 2009 року склав майже 9 абітурієнтів на одне місце.

Як повідомили в Університеті, на місця державного замовлення зараховано 2773 студенти. При цьому, наголошують в КНУ ім. Шевченка, на навчання до Університету були зараховані всі абітурієнти, які мали пільги та подали оригінали документів.