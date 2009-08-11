Національний банк України (НБУ) має намір сприяти утриманню інфляції в 2009 році на рівні не більш як 13% (грудень до грудня).

Про це сказано в «Плані додаткових заходів Національного банку України із забезпечення стабільності грошової одиниці України і банківської системи», затвердженому постановою НБУ №466 від 6 серпня і обнародуваному на сайті НБУ.

Крім того, в документі зазначається, що Нацбанк має намір забезпечувати темпи зростання монетарної бази в 2009 році в рамках показників, затверджених Основами грошово-кредитної політики на 2009 рік (темп зростання монетарної бази – 106% - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, в Україні дефляція в липні 2009 р. до червня 2009 р. становила 0,1%.

По відношенню до липня минулого року інфляція в липні ц.р. становила 15,5%. З початку року інфляція становить 8,5%.

Інфляція за січень-липень 2009 р. до аналогічного періоду 2008 р. становить 17,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в червні становила 1,1%, з початку року – 8,6%. Інфляція в січні–червні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, становила 17,6%, червень до червня – 15%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).