Нафтогаз передасть функції свого представництва у Білорусі

Виконання функцій представництва НАК «Нафтогаз України» у Білорусі буде передано представництву ДК «Укртрансгаз», яке буде відкрито найближчим часом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НАК “Нафтогаз України”, відповідне рішення ухвалено правлінням компанії.

У липні 2009 року Міністерство закордонних справ Білорусі надало ДК “Укртрансгаз” дозвіл на відкриття та діяльність представництва на території республіки.

Працівники ДК «Укртрансгаз» на постійній основі перебувають на прикордонних газовимірювальних станціях (ГВС) у містах Кобрин та Мозир (Республіка Білорусь) з 2004 року з метою забезпечення приймання-здачі обсягів і якості природного газу, який поставляється у відповідності до Контракту про обсяги й умови транзиту російського природного газу через територію України на період з 2003 по 2013 роки, укладеного 24 червня 2002 року між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром».

У той же час, у двосторонній правовій базі відбулись зміни, наслідком яких стало обмеження строку перебування іноземних громадян на території двох країн до 90 днів на півроку, що значно ускладнило виконання службових обов’язків працівниками ДК «Укртрансгаз» на білоруських ГВС. Водночас зазначене обмеження не поширюється на осіб, які працюють у представництвах іноземних компаній, зареєстрованих на території Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі поширила повідомлення про те, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 9 червня 2009 року закрила своє представництво в Білорусі.

Представники НАК «Нафтогаз України» перебувають у Білорусі з серпня 2007 року.