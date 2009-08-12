ФДМУ виставить на продаж держчастку «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує цього місяця виставити на продаж на фондовій біржі державний пакет ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у розмірі 0,1% статутного фонду.

Про це йдеться в затвердженому наказом ФДМУ №1272 від 11 серпня 2009 року щомісячному пооб’єктному плані-графіку виставляння на продаж в III–IV кварталах держпакетів акцій.

Раніше планувалося, що держпакет «АрселорМіттал Кривий Ріг» буде виставлений на продаж у липні цього року.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат постачає на експорт.