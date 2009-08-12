У Києві вичерпані території для житлового будівництва

У Києві майже вичерпані території для житлового будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-президент Української академії архітектури Микола ДЬОМІН, коментуючи ситуацію навколо розробки генерального плану столиці під час прес-конференції.

За його словами, на сьогоднішній день у Києві побудовано близько 60 млн. кв. м житла. «Вся демографічна ємність території міста всередині міської межі - близько 65-70 млн. кв. м житла. Це свідчить про те, що сьогодні практично всі територіальні резерви Києва вичерпано», - підкреслив він. М.ДЬОМІН зазначив, що зараз у столиці немає територій, де б можна було побудувати невеликий мікрорайон.

Як повідомив директор Інституту урбаністики Генріх ФІЛЬВАРОВ, середня європейська забезпеченість житлом становить близько 30-35 кв. м на людину, в той же час в Україні - близько 20 кв.м. «Тому перед нами зараз стоїть завдання подолати рубіж 30 кв.м. Тобто для кожної людини в Києві ми повинні побудувати 10 кв. м житла», - сказав він.

Він також зазначив, що існує два виходи із ситуації: або за принципом великих європейських міст побудувати малий Київ і великий Київ (до нього будуть включені приміські території); або ж розширити житлову площу шляхом реконструкції або знищення «хрущовок». Останнє, як сказав Г.ФІЛЬВАРОВ, зачіпає проблему права власності.

Основною проблемою розробки генплану столиці експерт назвав фінансування, а також недорозвинення транспортної інфраструктури. «Транспортна система явно не справляється з навантаженням. Потенційний розвиток міста вимагає розвитку транспортної системи», - сказав він.

Окрім цього, генплан вимагає серйозної інвестиційної програми. Водночас, екс-заступник голови Київської міської державної адміністрації Іван САЛІЙ висловив сумнів у тому, що гроші на генплан знайдуться.

Представники діючої столичної влади в прес-конференції участі не брали.

Довідка УНІАН. Розробку генерального плану Києва та його приміської зони до 2025 р. планується здійснити протягом 2008-2010 рр. Серед розробників – 16 проектних і науково-дослідних інститутів, зокрема, Інститут урбаністики й Творча майстерня архітектора Миколи ДЬОМІНА.