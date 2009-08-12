Банки і нафта - слабка ланка світової економіки

Ціни на нафту та стан банків, які обтяжені не тільки власними, а й клієнтськими боргами, насторожують на тлі ознак уповільнення рецесії світової економіки, вважає Нобелівський лауреат, економіст Пол Кругман.

"Непокойтеся про банки і нафту", - сказав Кругман в інтерв`ю телекомпанії CNN.

На його думку, ринок чекає черговий зліт вартості енергоресурсів.

"Ціни на нафту зависли на позначці близько 70 доларів за баррель під час безпрецедентного уповільнення економічної активності. Це свідчить про те, що ми маємо великий тиск на постачання нафти. І коли світова економіка почне виходити з кризи, ціни на нафту ймовірно зростуть доволі сильно, і це велике гальмо для оздоровлення", - сказав Кругман.

Світ також не вийде з рецесії без глобального відновлення ринку праці, вважає експерт.

"Робота, робота і робота! Ми можемо мати технічне оздоровлення, коли зростає валовий внутрішній продукт або промислове виробництво. Але це не зачіпає більшості. Поки ми бачимо, що ринок втрачає робочі місця", - сказав Кругман в інтерв`ю CNN.

Дані про безробіття залишаються головним індикатором, який відображає оздоровлення глобальної економіки, вважає економіст.

РІА «Новости»