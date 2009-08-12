Нині ви ризикуєте купити нітратний кавун

Більша частина сортів кавунів і динь визрівають наприкінці серпня, а нині є великий ризик купити нітратний кавун

Як стверджують «Факти», фрукти, вирощені на нітратах, у холодильнику довго не лежать - за день-два починають гнити, покриватися слизом.

Стиглий і соковитий кавун, як правило, важчий, ніж такий самий за розміром, недозрілий. Вибирати краще плоди середнього розміру - занадто великими вони можуть бути від хімії. Сухий хвостик - ознака стиглості. Якщо постукати по кавуну долонею - звук має бути дзвінкий, глибокий, як у барабана. Шкірка повинна бути яскравою і блискучою, смужки - контрастними.

А от плід дозрілої дині має бути м`яким, хвостик - сухим, а верхівка продавлюватися пальцем.

ICTV