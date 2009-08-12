Україна витратила понад 3 млрд. грн. на російські школи

Україна витратила 3 мільярди 195 мільйонів гривень з бюджетів усіх рівнів України на утримання навчальних закладів з російською мовою навчання, натомість Російська Федерація не виділила жодних коштів на утримання навчальних закладів з українською мовою навчання в Росії.

Про це свідчать оперативні дані Головної служби з питань гуманітарного розвитку Секретаріату Президента України.

Згідно з цими даними, в Україні нараховується 983 дошкільних навчальних заклади з російською мовою виховання, в Росії таких закладів з українською мовою навчання – 0, в Україні є 1199 загальноосвітніх навчальних заклади з російською мовою навчання, в Росії подібних закладів з українською мовою – 0. Загалом в Україні навчається російською мовою 779 423 учні загальноосвітніх навчальних закладів, 1 292 518 учнів вивчають російську мову як предмет і 165 544 учні вивчають російську факультативно або в гуртках. Натомість в Росії вивчають українську мову як предмет 205 учнів, а 100 учнів вивчають її факультативно.

В Україні навчаються російською мовою 59 656 студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації і 395 186 студентів ІІІ-ІV рівні акредитації. В Росії жоден студент не навчається українською мовою.

В Україні за рахунок державного бюджету надруковано 1 555 500 примірників підручників російською мовою вартістю 18 млн. 616 тис. гривень. У Росії державним коштом не надруковано жодного підручника українською мовою.