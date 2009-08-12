Концентрація важких металів у Дніпрі набагато вища припустимої

Вода в акваторії Кременчуцького водосховища в районі міста Черкаси забруднена сполуками азоту амонійного та нітритного, міді, цинку, хрому шестивалентного, марганцю, фенолами, АСПАР. Концентрації більшості із цих сполук перевищують свою гранично допустиму норму. Такі результати спостережень, які провели фахівці Черкаського гідрометеоцентру у другому кварталі цього року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, у воді, взятій у фоновому створі, що за 2 км вище Черкас по течії Дніпра, у порівнянні з першим кварталом 2009 року зменшились концентрації діоксиду вуглецю в 2,9 раза. Але збільшилася концентрація азоту амонійного в 2,2 раза, хрому шестивалентного в 2 рази, азоту нітритного в 1,8 раза, СПАР і фенолу в 1,5 раза; азоту нітратного в 1,4 раза. У воді, взятій у другому створі, що в межах міста, у порівнянні з фоновим створом по більшості контролюючих показників спостерігається зростання в 1,1-1,2 раза, хрому шестивалентному в 1,7 раза, діоксиду вуглецю в 1,4 раза. Концентрації натрію, азоту амонійного, фосфору загального і фенолів збільшились в 1,3 рази.

У воді, взятій у третьому створі, що за 6 км нижче міста, у порівнянні з другим створом більшість речовин знаходяться на рівні значень другого створу. По азоту амонійному спостерігається збільшення в 1,3 раза. У порівнянні з фоновим створом зросли концентрації заліза та міді в 1,3-1,4 раза.