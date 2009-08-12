Жити в спальних районах Києва набагато безпечніше

Проживати у спальних районах Києва набагато безпечніше, адже навантаження на здоров’я жителів центру столиці є дуже великим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО.

Він, зокрема, зазначив, що негативний вплив на жителів центру Києва обумовлений акустичними, гідроакустичними, електромагнітними, хімічними, біологічними та іншими чинниками.

«Усі види реального навантаження на здоров’я населення у центральній частині Києва значно більші, ніж на околицях у спальних районах», - сказав А.ПОНОМАРЕНКО.

При цьому, зауважив він, вартість квадратного метра житла у центрі столиці більша від трьох до десяти разів, ніж у спальних районах, і при цьому багато киян прагнуть проживати саме у центрі міста. «Людина, яка переїжджає з околиці до центру Києва, переплачуючи за це житло в десять разів, практично є самогубцем – оплачує скорочення свого життя порівняно з тим, якби вона проживала на околиці у спальному районі», - зазначив він.

А.ПОНОМАРЕНКО додав, що відповідні дослідження проводилися столичною СЕС за участю ряду профільних вітчизняних інститутів.