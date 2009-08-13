Тимошенко не вдалося знизити ціни на газ для хімпрому

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня не ухвалив рішення про зниження ціни на газ для підприємств хімічної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він повідомив, що проти зниження ціни на газ виступили Міністерство фінансів, НАК «Нафтогаз» а також Секретаріат Президента.

«Ми також проти цієї схеми, тому що, за нашими розрахунками, близько 600 млн. грн. додаткових витрат може лягти на плечі НАК «Нафтогаз», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО активно підтримувала зниження ціни на газ для підприємств хімпрому і вкотре «доручила» НКРЕ ухвалити рішення в рамках своєї компетенції щодо зниження ціни на газ для хімпрому.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні обговорювалося питання про зменшення ціни на газ для хімпрому на 50 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство промислової політики пропонує Кабінету міністрів України встановити ціни на газ для підприємств хімічної промисловості на рівні 205 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Ціна на газ для українських хімічних підприємств формується на підставі угод про закупівлю НАК «Нафтогаз України» природного газу у ВАТ «Газпром». Середня ціна на природний газ для хімічних підприємств України, що використовують природний газ як основну сировину, в червні 2009 року становила 318 дол. за тис. кубометрів.