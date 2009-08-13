У Севастополі загинув сапер, поранені троє

12 серпня о 13.13 у Балаклавському районі Севастополя, поблизу села Хмельницьке, на спецполігоні зі знищення вибухонебезпечних предметів під час вивантаження вибухнув артилерійський снаряд калібру 45 мм часів Великої Вітчизняної війни, вилучений з Інкерманських штолень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті вибуху загинув сапер МНС, сержант служби цивільного захисту, 1973 року народження.

Також були поранені ще троє піротехніків МНС, з них важко – майор служби цивільного захисту, 1978 року народження. Старший сержант і сержант – легкопоранені.

Постраждалим була терміново надана невідкладна медична допомога, вони госпіталізовані.

На місці проводить службове розслідування спеціальна комісія Міністерства з питань надзвичайних ситуацій на чолі з генерал-майором служби цивільного захисту О.НЕДОБІТКОВИМ.