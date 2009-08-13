Нацбанк гальмує рекапіталізацію банку «Надра»

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що Національний банк України фактично гальмує процес рекапіталізації банку «Надра», не виконуючи раніше досягнуті домовленості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам.

«Починаючи з введення тимчасової адміністрації, а це було 10 серпня, на жаль, прогресу з простого і зрозумілого із самого початку питання, без якого ми в капітал входити не будемо, – питання зовнішніх боргів, - просування жодного», - сказав І.УМАНСЬКИЙ. Він відзначив, що на сьогодні є рішення щодо рекапіталізації, про те, що уряд готовий розглядати питання про входження у капітал після розв’язання ряду питань щодо банку, насамперед, пов`язаних із зовнішніми боргами.

«На жаль, ми, як не були, так і не є учасниками цього процесу (розв’язання питання з боргами – УНІАН)», - сказав І.УМАНСЬКИЙ. Він відзначив, що Нацбанк не прислухався до рекомендацій Мінфіну щодо призначення адміністратора банку.

«Ми пропонували Національному банку призначити тимчасовим адміністратором людину, яку ми плануємо, у разі рекапіталізації, призначити головою правління. Тоді, принаймні, через кадрове питання ми могли б брати на себе відповідальність за переговорний процес (за розв’язання питання про зовнішні борги – УНІАН). Національний банк, на жаль, не прислухався до наших рекомендацій. Тому питання щодо рекапіталізації банку «Надра» не просувається через, на мою думку, не дуже зрозумілу позицію в цьому відношенні НБУ», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня поточного року Кабінет міністрів України затвердив перелік банків для рекапіталізації державою, серед яких «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення щодо рекапіталізації трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Мінфін випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахував їх у статутні капітали «Укргазбанкк», «Родовід Банку» і банку «Київ». Зокрема, «Родовід Банк» отримав у капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» – 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

У «Плані додаткових заходів Національного банку України із забезпечення стабільності грошової одиниці України і банківської системи», затвердженому постановою НБУ №466 від 6 серпня і оприлюдненому на сайті НБУ, йдеться про те, що НБУ має намір в листопаді поточного року сприяти реструктуризації заборгованості перед нерезидентами ВАТ «КБ «Надра» і почати його рекапіталізацію.

Нагадаємо, 6 серпня в інтерв`ю трьом українським телеканалам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла розв’язати ситуацію в банку «Надра» і «Укрпромбанку» протягом місяця.