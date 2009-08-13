Севастополь шукає підтримки Євросоюзу

Перспективи співпраці структур Євросоюзу і Севастопольської міськдержадміністрації обговорили сьогодні голова МДА Сергій КУНІЦИН, глава Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА і керівник сектора програми Євросоюзу по Криму і Севастополю Енцо ДАМІАНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку С.КУНІЦИНА, одним із пріоритетів такої співпраці може бути міжнародна підтримка проекту спеціального економічного режиму на території Севастополя.

Він поінформував гостей про роботу над проектом створення у Севастополі спеціального економічного режиму. Як сказав С.КУНІЦИН, «ми вийшли на фінішну пряму, у нас є підтримка уряду і Президента, є конкретні напрацювання, готова концепція закону, що визначає економічні, фінансові механізми і преференції на території Севастополя. Ми готові передати до парламенту одразу два закони – про статус міста-героя Севастополя і про спеціальний економічний режим».

Ж.ТЕЙШЕЙРУ, у свою чергу, відзначив: «Зараз ми на етапі визначення пріоритетних напрямів». За його словами, «ми бачимо дуже хороший потенціал Севастополя. Ми прагнемо до того, щоб вивести регіональний розвиток на міжнародний рівень. Дуже добре, що у Севастополя є конкретна програма, але цей план може включати різні напрями».

Він додав, що в середині жовтня до Криму і Севастополя прибуде делегація Євросоюзу, покликана дати експертну оцінку всім напрацюванням і пропозиціям Севастопольської міськдержадміністрації.