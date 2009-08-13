АМК пропонує парламентові розвивати конкуренцію

Антимонопольний комітет України пропонує парламенту прийняти нову концепцію розвитку системи економічної конкуренції в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО на нараді в Харківській обласній держадміністрації.

За його словами, відповідні пропозиції АМК вже подав у Комітет з економічної політики Верховної Ради для вирішення питання системи захисту економічної конкуренції.

Говорячи про конкретні положення проекту концепції, О.МЕЛЬНИЧЕНКО наголосив, що для роботи на повну силу комітет сьогодні, на жаль, не має районних структур в областях, що їх мають інші відомства. На думку голови АМК, це є прорахунком держави.

Торкаючись пріоритетів діяльності комітету на найближчий час, О.МЕЛЬНИЧЕНКО наголосив, що основну увагу АМК повинен буде приділяти соціально важливим ринкам товарів і послуг.