У Києві СБУ спіймала хакерів, які торгували вірусами

Реалізаторів електронних програм, призначених для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж, затримали співробітники СБУ в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, двоє мешканців Київської області (20-ти та 23-х років) збували понад 8,5 тис. різновидів «системних хробаків», «троянських програм» та вірусів. Комплекти шкідливих електронних програм були систематизовані за темами, наприклад, для злому паролів, розсилки повідомлень з чужого комп’ютеру.

Правопорушників затримали «на гарячому».

За висновками спеціалістів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за допомогою програм з вилучених дисків можна зруйнувати не тільки паролі віртуальних гаманців користувачів мережі Інтернет, а й навіть складні системи захисту інформації - бази даних державних органів, бухгалтерські програми банків, тощо.

Слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України (розповсюдження та збут шкідливих програмних та технічних засобів для несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж зв’язку).

Ведеться слідство. Рішенням суду стосовно затриманих обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.