Президент вимагає забезпечити статутні відносини в армії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає забезпечити порядок у взаємовідносинах між військовослужбовцями в армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед офіцерським складом Збройних сил України.

«Я звертаюсь до генералів і майорів, до капітанів і старшин: я вимагаю від вас навести лад у стосунках всередині української армії», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

«Нація направляє вам на виховання вісімнадцятилітню молодь, усвідомте свою відповідальність перед суспільством і перед батьками цих дітей. Це справа вашої честі», - додав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ двоє сержантів до смерті забили 18-річного військовослужбовця строкової служби.