У Москві вперше пройде Сорочинський ярмарок

У Москві з 18 по 20 вересня 2009 року вперше пройде Сорочинський ярмарок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ "Сорочинський ярмарок".

За їх даними, вже сьогодні ТОВ "Сорочинський ярмарок" запрошує підприємства Полтавської області й України, які зацікавлені в співпраці з підприємствами Російської Федерації, взяти участь у цьому заході, надавши свої матеріали (комерційні пропозиції, рекламну поліграфію високої якості (російською) й зразки продукції (за можливості) для стенду "Ярмарок ділових пропозицій".

У культурно-мистецькій програмі Сорочинського ярмарку в Москві братиме участь колектив - переможець Фестивалю народної творчості на Національному Сорочинському ярмарку 19-23 серпня 2009 року.

Як повідомлялося, 19-23 серпня 2009 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відбудеться Національний Сорочинський ярмарок.